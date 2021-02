Corte de Moscú decidirá el destino de Alexey Navalny

El opositor Alexey Navalny podría enfrentar de 3 a 5 años de prisión. La autoridades rusas reprochan a Navalny por no haberse presentado a comparecer tal cual prescriben las condiciones de su libertad condicional en 2019. El opositor dice que no pudo presentarse pues se encontraba en coma. Un vocero del Kremlin dijo a CNN que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no sigue la audiencia. Putin aparentemente teme el alcance de la popularidad de Navalny. Jose Levy con más detalles.