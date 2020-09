Amazon lanza Luna, su plataforma de videojuegos

Amazon lanza Luna, una plataforma en línea de videojuegos. Se trata tanto de un software como de un controlador físico que se puede conectar a Fire TV, computadoras o dispositivos móviles. El controlador es opcional por un costo de US$ 49,99. También se ofrecen canales para que los jugadores se suscriban por tarifas mensuales. Hasta ahora, Amazon solo ha anunciado el precio del canal Luna Plus, que costará US$ 5,99 al mes.