Las ofertas del Prime Day de Amazon comienzan este viernes. Las proyecciones de Amazon superan los US$ 3.000 millones en ventas en todo el mundo en comparación con el 2017, cuando las ventas alcanzaron los US$ 2,4 millones. Para poder tomar ventaja de estas ofertas tienes que estar suscrito a Amazon Prime. Algunos, incluso, optan por una membresía de prueba gratuita, aprovechan las ofertas y cancelan dicha membresía en un período de 30 días. Mientras tanto, los competidores de Amazon no se quieren quedar atrás y también ofrecen grandes descuentos en Ebay, Walmart y Target.