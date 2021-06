José Antonio Montenegro analiza junto a Lucía Dammert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile y miembro del Woodrow Wilson Center, la ola de activismo social, político y económico de la región, más allá de los partidos políticos tradicionales. GloboEconomía se emite los sábados a las 5:30 PM ET y los domingos a las 8:30 AM y 12:30 PM ET.