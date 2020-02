“Los niños en las escuelas hablan de puentes pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes o lunes como acaba de suceder, y resulta que hoy el 5 de febrero nadie recuerda que se promulgó la Constitución”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dijo que aunque la propuesta cause polémica terminando el ciclo escolar actual, propondrá reformas “para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica” pues considera que es fundamental.