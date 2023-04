El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró esta semana que en el país no se produce fentanilo y que su gobierno no ha recibido una respuesta formal de China sobre este tema. La cancillería de China respondió a la solicitud de México de frenar los envíos de fentanilo desde el país asiático argumentando que "no existe el llamado tráfico ilegal" de esta sustancia entre ambos países. La declaración se produjo luego de que López Obrador pidiera apoyo al líder Xi Jinping contra el fentanilo en medio de crecientes presiones por parte de Estados Unidos. ¿Es la estrategia correcta del gobierno de México o se está abriendo un frente de desacuerdo con dos superpotencias? El colaborador de CNN en Español Jorge Castañeda hace un análisis de esta situación.