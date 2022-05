AMLO amenaza con no asistir a la Cumbre de las Américas si no invitan a Nicaragua, Venezuela y Cuba

"Si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo" dijo Andrés Manuel López Obrador. Amlo dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles como forma de protesta si no se invita a Venezuela, México y Nicaragua. La Casa Blanca dijo que todavía no se han enviado las invitaciones.