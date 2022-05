¿Por qué no quiere ir AMLO a la Cumbre de las Américas? El presidente analiza si acudirá al evento

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este miércoles en que no acudirá a la Cumbre de las Américas —que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California— si no son invitados todos los países de América Latina. A esta petición se sumó el presidente de Bolivia, Luis Arce, mediante un tuit publicado este martes. Mientras tanto, la Casa Blanca dice que todavía no ha enviado las invitaciones del evento.