El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde al Consejo Económico de Emergencia (CCE) que no habrá “propuestas por lo oscurito y no endeudará al país”. Una fuga de al menos 12 reos por un túnel en Zacatecas, México, movilizo a las autoridades. En Nuevo León al menos 47 ancianos resultaron contagiados por coronavirus debido a un cocinero infectado que trabajaba en el lugar. Todo esto y más información con Mario González en Perspectivas México a las 6 PM ET