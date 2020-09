AMLO: Manifestantes de FRENA tienen garantizada la libertad de protestar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los manifestantes del movimiento FRENA están en su derecho de protestar. «Van a ser respetados y cuidados. Tienen garantizada la libertad de manifestación y no creo que me quieran derrocar, son un movimiento pacífico y no un golpe de Estado», aseguró el mandatario. MIRA: Esta es la viabilidad de juzgar a expresidentes de México