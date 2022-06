Colombia señala al presidente de México de "injerencia" por declaraciones sobre Gustavo Petro

Autoridades de Colombia se inconformaron con México por declaraciones de su presidente Andrés Manuel López Obrador quien mandó un abrazo al candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro durante u conferencia diaria: "Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México. 'Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela', etcétera, etcétera, etcétera, pero con todo, unidos todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético [...] "El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es, de veras, indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, es un objeto, no un sujeto, y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios".