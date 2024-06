Sistema judicial de México necesita reforma, pero eso no se consigue con el "Plan C", dice experta

La directora del programa sobre Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk, dijo en entrevista con Fernando del Rincón que, aunque el sistema de justicia de México debe reformarse, la opción que plantea el llamado "Plan C" del presidente López Obrador no es la solución que el sistema requiere. Además, advierte que si los jueces son elegidos por la ciudadanía, estos se deberán a los votantes o a quien financie su campaña y no al derecho.