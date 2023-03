AMLO, sobre reporte de derechos humanos de EE.UU.: Se asumen como el gobierno del mundo

"No es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto, es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras darse a conocer un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas.