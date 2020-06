Un grupo de personas que esperaban ser atendidos en Veracruz por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamaron que el mandatario no se bajara del auto para escucharlos. En su conferencia matutina desde Tlaxcala, México, el presidente dijo que lamentaba la situación. “Esta situación de cuidado y sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable”, aseguró. Además, López Obrador sostuvo que la prensa nacional e internacional está muy atenta de sus movimientos. “Si bajo el vidrio por qué bajo el vidrio, si saludo por qué saludo, sino saludo por qué no saludo. Todo. Esto seguramente salió en el Reforma que es el boletín del conservadurismo en México, y a lo mejor hasta en algún medio extranjero”, dijo.

