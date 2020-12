Especialistas analizarán las medidas adecuadas ante la nueva variante de covid-19 en Reino Unido, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia habitual que el país analizará con expertos las medidas a implementar ante la nueva variante de covid-19 en Reino Unido. «Hay esta variante de covid-19 en Inglaterra, ya salió en los medios. Ya estos países están cerrando sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos del Reino Unido. No vamos a hacer nosotros lo mismo. No, no es así. Para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas», dijo el mandatario.