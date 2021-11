Alrededor de 800 artículos que le pertenecían a la cantante británica Amy Winehouse fueron vendidos en una subasta en Los Ángeles el 6 y el 7 de noviembre. De acuerdo con la casa de subastas Julien's, se recaudaron más de US$ 4 millones. Entre las pertenencias de la artista, fallecida en 2011, se encuentran un vestido que usó ese año durante su último concierto, que fue vendido por US$ 243.000, una cartera en forma de corazón que usó en unos premios británicos y un traje de Dolce & Gabbana por US$ 150.000, 30 veces más que su precio base. Todos los fondos serán destinados a la fundación Amy Winehouse que ayuda a jóvenes que batallan contra cualquier adicción.