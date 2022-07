ANÁLISIS | Ni con un Messi de ministro de Economía arreglamos la crisis de Argentina, dice experto

“Es un error cargar las culpas (de la crisis económica) sobre diferentes nombres y ponerle todas las esperanzas a una determinada persona. Argentina tiene un problema político muy profundo y no se trata de encontrar a un mesías que con su nombre arregle las cosas. La política económica en Argentina y en todos los lugares del mundo está subordinada a la política y esto no se arregla aun así traigamos a Messi de ministro de Economía”, dijo a CNN Fernando Losada, economista jefe para mercados emergentes de Oppenheimer en New York.