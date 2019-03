Desmienten versiones sobre la quema de la ayuda para los venezolanos

El periódico The New York Times desmintió las versiones sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la quema de ayuda humanitaria enviada a ese país el pasado 23 de febrero. Esto mediante la reconstrucción de los hechos a través de un video sin publicar obtenido por el rotativo y videos presentados previamente. En entrevista con Juan Carlos López, la reportera de The New York Times, Deborah Acosta, discute sobre el análisis realizado por ese periódico.