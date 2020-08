«Donald Trump no creó la división inicial, la división creó a Trump, él solo la empeoró. Nuestro gobierno federal actual no funciona, es incompetente y no pudo luchar contra el virus […] Vimos el fracaso de un gobierno que intentó negar el virus, luego trató de ignorarlo y luego politizarlo. El fracasado gobierno federal que vio cómo Nueva York sufría, aprendió absolutamente nada […] Los ojos de los estadounidenses se han abierto y hemos visto en esta crisis que el gobierno importa y que importa el liderazgo […] Necesitamos un líder que pueda unirnos, no destruirnos, conozco a ese hombre, he trabajado con él, he visto su talento, su fortaleza, su dolor y su corazón, ese hombre es Joe Biden», dijo el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo durante su mensaje en video para la primera jornada de la Convención Nacional Demócrata.