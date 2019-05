En entrevista con la periodista de CNN Christiane Amanpour, la canciller de Alemania, Angela Merkel, asegura que su país no puede desentenderse de los desarrollos y el avance de la discriminación y la intolerancia en el mundo y que en Alemania tienen un contexto diferente por el pasado del país. Hasta ahora, no hay una sinagoga, centro social o escuela judía que no deba ser vigilada y protegida de forma constante en Alemania, dijo.