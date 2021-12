Opiniones de antivacunas no violan derechos humanos pero son una aberración, dice experto de la ONU

Fabián Salvioli, doctor en Ciencias Jurídicas y experto en Derechos Humanos de la ONU, asegura que aunque potencialmente atentan contra la salud pública, las personas que defienden y publicitan su decisión de no vacunarse no cometen violaciones a los derechos humanos. El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, explicó la razón por la que los individuos no pueden caer en esa categoría, aunque cometan delitos.