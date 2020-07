¿Has tenido problemas con tu iPhone? Ahora puedes unirte a una demanda colectiva para reclamar una compensación de parte de Apple. La compañía de la manzana admitió haber hecho más lentos los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y los modelos SE. Aquí te decimos cómo puedes hacer tu reclamo.