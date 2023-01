Justicia para consolidar la democracia: "Argentina, 1985", mejor película extranjera en los Globo de Oro

La película "Argentina, 1985" ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera. El director de la cinta, Santiago Mitre, y el actor Ricardo Darín, conversaron con CNN sobre cómo la película logró conectar no solo con los argentinos, sino con público de muchos países porque, según Darín, "no debe haber un solo lugar en el mundo que no reclame justicia por algún motivo".