Mauro Colagreco, chef premiado con dos estrellas Michelin y una de las figuras más importantes de la gastronomía, respondió al dilema: ¿arruina el congelador la comida? Colagreco dijo qué uso particular le dan a este electrodoméstico en Mirazur, el restaurante que fundó y hoy está en el tercer puesto mundial del ranking "The World's 50 Best Restaurants".