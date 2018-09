Dante Do Sun Choi, fundador de la empresa de electrodomésticos Peabody, contó las dificultades que vivió luego de emigrar desde Corea hacia la Argentina, en 1977. "Desconocer el idioma, desconocer usos y costumbres de la gente me producía mucha vergüenza", expresó el empresario. Do Sun Choi contó que su familia era muy pobre y que llegaron al país sin ningún conocimiento de la cultura local.