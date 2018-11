Para Thomas Friedman, renombrado periodista de The New York Times, el presidente estadounidense Donald Trump está erosionando los dos fundamentos de la democracia: "la verdad y la confianza". "Si no podemos ponernos de acuerdo en lo básico, ¿cómo podemos adoptar políticas en la economía, en la educación, en el clima?", opinó Friedman al respecto.