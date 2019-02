¿Cuál es el futuro de la crisis de Venezuela? El analista internacional Claudio Fantini habló sobre dos “verdades” contradictorias que aplican a la situación del país. La primera es que “la continuidad del régimen no puede ser porque es una pesadilla atroz”, según Fantini. La segunda, dijo, es que “con intervención militar internacional, no. Esa no es la forma”.