La ex candidata presidencial, Margarita Stolbizer habló con Jonatan Viale sobre las supuestas irregularidades en el dinero recibido por la coalición oficialista Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017. La exdiputada dijo que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, "no podía no saber" de esta situación. Según Stolbizer, existe una correlación entre el monto de los aportes y la clase social de los supuestos aportantes.