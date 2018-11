Mauro Colagreco es hoy uno de los chefs más importantes del mundo y puede jactarse de tener dos estrellas Michelin, un destacado reconocimiento en el ámbito de la gastronomía. Colagreco recuerda que por ser "extranjero, sin contactos, sin crédito" en Francia, no se le hizo fácil abrir su primer restaurante, Mirazur. El chef narró que apenas concretó su plan, pasó "muchas noches y días sin comensales". Hoy, su local ocupa el tercer puesto en la clasificación de "The World's 50 Best Restaurants".