A más de seis años de la "Tragedia de Once", este miércoles el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, fue sentenciado a 5 años y 8 meses de prisión por ser "partícipe necesario" en la tragedia de Once. En Perspectivas desde Buenos Aires nos acompañó Paolo Menghini, padre de Lucas, uno de los 51 fallecidos en la tragedia.