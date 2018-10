"Cosas que aprendí en este último tiempo: a la noche, para cualquier piba [chica] soy un posible violador". Así comenzó el tuit de Gonzalo Cueva, quien relató en su cuenta de Twitter el miedo que viven las mujeres cuando caminan solas por la calle. Cueva detalló a CNN que luego de hablar con distintas mujeres y al ser padre de una niña de 11 años sentía el compromiso de compartirlo. En los tuits continúa relatando: "Si me deja bajar primero del bondi [autobús], no insisto para que pase ella antes. Me deja pasar por miedo, no por educación. Si camino atrás de ella en la calle, trato de pasarla, para que no necesite tenerme miedo". Y concluye diciendo: "Que yo pueda caminar tranquilo por ser varón es un privilegio". A pesar de que contaba con pocos seguidores en la red, la historia de Cueva se volvió viral. Gonzalo Cueva nos lee sus tuits.