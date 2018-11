La ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez revela por primera vez que después del famoso y bochornoso error de Steve Harvey en Miss Universo, que la nombró equivocadamente ganadora del título, tuvo que ir a terapia. Gracias a esa ayuda profesional y al apoyo de su familia pudo superar el incidente y seguir con su exitosa carrera de modelaje. "Sentí que lo necesitaba y no me arrepiento".