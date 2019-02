La abogada Sofía de Robina Castro, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (PRODH), habló con Carmen Aristegui sobre la resolución del Tribunal de Stuttgart (Alemania) que determinó que la empresa Heckler & Koch deberá pagar una multa de más de US$ 4,2 millones por venta ilegal de armas a México. Según la abogada, de acuerdo a leyes alemanas, la empresa tenía restricciones de vender armas alemanas a los estados de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero por considerar que son estados en conflicto. La abogada del PRODH también sostuvo que la justicia debería investigar el papel que jugó la empresa local en México al momento de comprar las armas. “Se quedó en evidencia como los controles y la legislación en Alemania no son lo suficiente solidas para garantizar armas como estas llegaran a estados como Guerrero. Para que haya habido un trafico ilícito de armas se necesitan dos partes, y la parte de acá que adquirió las armas, la Sedena, no ha sido investigada aquí en México”, explicó la abogada. Carmen Aristegui también entrevistó al periodista Wolf-Dieter Vogel quien es corresponsal de Weltreporter.net sobre la venta de armas ilegales a México. La empresa Heckler & Koch dijo que apoyó activamente la investigación del “Caso México” y acepta su responsabilidad social y legal.