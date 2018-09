Un estudio asegura que tomar una aspirina al día puede que no sea tan beneficioso. Incluso podría hacer más mal que bien. La investigación, conducida por la Universidad Monash de Australia, concluyó que no hubo diferencias significativas entre el grupo de personas que recibió una dosis diaria de aspirina y el grupo que no la tomó. Los científicos registraron una mayor tasa de hemorragia entre los que tomaron el medicamento. Sin embargo, el estudio sugiere que en el caso de las personas con historial de ataques al corazón, los beneficios de la aspirina superan a los riesgos.