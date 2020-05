Cada vez con más frecuencia se registran casos de pacientes jóvenes con covid-19 y víctimas de accidentes cerebrovasculares. Según el neurólogo Sergio Jaramillo esto ocurre en algunos pacientes ” que no tienen otros síntomas que son comunes con el covid-19. No hay fiebre, no hay dolor de garganta, no hay cansancio u otros síntomas sistémicos”. Sobre este y otros temas conversó la Dra. Marisa Azaret con el neurólogo de Baptist Health South Florida, para Vive la Salud.