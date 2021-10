Mar de banderas cubre el National Mall de Washington en honor a muertos por covid-19

"Yo no entendía por qué estaban esas banderitas blancas, pero cuando me explicaron que era por los fallecidos por covid-19 me dio mucha pena", dice Antonio Bausaldo, turista que visitaba el National Mall en Washington. Más de 700.000 banderas representan el número de muertos por esta pandemia en EE.UU. y, como dicen sus visitantes, cada día operarios colocan más.