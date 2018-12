El expresidente de EE.UU. Barack Obama hizo una lista bastante extensa de sus libros, canciones y películas favoritas de 2018. En el primer lugar de los libros está "Becoming", escrito por su esposa Michelle. Entre los filmes está "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón. Entre las canciones, está "I Like It", el sencillo de Cardi-B con Bad Bunny y el colombiano J-Balvin. Al parecer, a Obama le gustan los éxitos latinos.