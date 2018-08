Batwoman o Batichica será la primera superheroína lesbiana de la marca DC Comics. El personaje será interpretado por la actriz y modelo Ruby Rose, a quien vimos en la serie "Orange is The New Black". La actriz australiana reconoció que este papel representa un gran reto y admitió que no se identifica con un solo género, sea hombre o mujer. El proyecto significa un gran paso para la comunidad LGBTQI en el mundo de los superhéroes.