El papa emérito Benedicto XVI ha decidido terminar la controversia con su sucesor el papa Francisco, por lo que pidió este martes retirar su nombre y su foto del libro que desató un mal entendido. El libro “From the depths of our hearts” o “Desde las profundidades de nuestros corazones” contiene una apasionada defensa del celibato, un precepto que considera flexibilizar el pontífice en casos excepcionales. LEE: El papa emérito Benedicto XVI eliminará su nombre como coautor del libro que era percibido como un ataque a Francisco sobre el tema del celibato