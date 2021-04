Bernie Madoff, la vida del mago de Wall Street que ideó la estafa financiera más grande de la historia

En 2009, Bernie Madoff se declaró culpable de lo que probablemente es la estafa financiera más grande de la historia. El que una vez fue el mago de Wall Street operaba un ardid de US$ 65.000 millones. Una cuarta parte del dinero robado no ha sido devuelto a los inversores. Por sus delitos, Madoff recibió una condena a 150 años en una prisión federal. Incluso desde la prisión, él insistía en que no hizo ningún daño: «¿Perdió la gente las ganancias que pensaba que tenía? Sí. Pero, ¿perdieron capital? Estoy seguro, confío en que cuando todo esto termine, muy poca gente, si es que alguna, perderá su capital».