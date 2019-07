El exvicepresidente de EE.UU. y también precandidato demócrata Joe Biden aseguró en entrevista con CNN que no estaba preparado para que Kamala Harris se enfrentara a él por cuestiones raciales durante el primer debate demócrata: “Estaba preparado para que me persiguieran, pero no estaba preparado para la persona que venía a mí de la forma en que ella vino a mí. Ella conocía a Beau (Biden) y ella me conoce, tengo el respaldo de numerosos miembros del grupo de legisladores negros del Congreso de EE.UU.”.