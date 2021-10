Con 78 años, Joe Biden es el presidente de mayor edad en asumir el cargo en Estados Unidos y, aunque es muy empático, su popularidad está en el punto más bajo de su presidencia: 43% según Gallup. La analista republicana Rocío Vélez cree que en el foro realizado por CNN este jueves el mandatario tuvo errores de juicio que no se justifican con sus dificultades pasadas para expresarse. "Puede haber momentos de imprecisión, yo no creo que haya problema de falsedades expresas e intencionales, que es lo que existía en el gobierno de Donald Trump. Eso no", sentenció el estratega político Roberto Izurieta, quien salió al paso de las críticas al mandatario.