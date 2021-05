El presidente Joe Biden presentó ante el Congreso de EE.UU. una propuesta de gasto de US$ 6 billones para el año fiscal 2022-2023, que comienza en octubre. Unos US$ 4 billones se usarían en planes de creación de trabajo y ayudas para las familias estadounidenses, casi US$ 1 billón para programas no relacionados con Defensa y US$ 756.000 millones para programas de Defensa. El uso de este dinero se enmarca en su ambicioso plan de infraestructura y la ampliación de la cobertura social, dos grandes pilares del plan de Biden.

China responde a la investigación de Biden sobre el origen del covid-19 en un laboratorio… pidiendo investigar un laboratorio en EE.UU.