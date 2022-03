Biden no se retracta sobre comentario de que Putin no puede permanecer en el poder

Después del discurso de presentación del presupuesto en la Casa Blanca, el presidente Biden emitió aclaraciones sobre su discurso en Polonia en el cual dijo que Putin "no podía permanecer en el poder". Biden aseguró que él no estaba impulsando la idea de un cambio de régimen sino que estaba expresando la indignación que siente, y que no se arrepiente de ello.