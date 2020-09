«Trump tuvo que corregir los errores de Biden como vicepresidente», dice estratega republicano

«Yo he hecho en 47 meses, Joe, lo que tú no has hecho en 48 años», cita el estratega Adolfo Franco esta frase que utilizó el presidente Donald Trump en el debate de este martes. Dice que las cosas que hizo Biden en su mandato como vicepresidente las tuvo que corregir Trump, como la reforma criminal. Estas son algunas de las afirmaciones que el estratega republicano dijo en entrevista con Juan Carlos López para Directo USA.