Lo más destacado del jueves en 40 segundos

Les contamos lo más destacado que dejó este jueves 17 de diciembre. En EE.UU., se espera que Joe Biden reciba la vacuna contra el covid-19 a principios de la próxima semana. Chile iniciará este mes su plan de vacunación contra el nuevo coronavirus con 20.000 dosis de Pfizer y BioNTech, dijo el presidente Sebastián Piñera. Bitcoin supera la marca de US$ 20.000 de valoración y su cotización no para de crecer. Robert Lewandowski es The Best. El delantero polaco superó a Messi y Ronaldo y obtuvo el reconocimiento como mejor futbolista del año de la FIFA. Esto fue lo más visto del día, en 40 segundos.