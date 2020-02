Llegó el estreno mundial de la nueva cinta de Warner Bros. Pictures, “Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, con las actuaciones de Margot Robbie como Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, y Jurnee Smollett-Bell en el papel de Black Canary. Zona Pop CNN, el podcast de cultura popular de CNN en Español, conversó con las tres protagonistas en Ciudad de México y esto fue lo que dijeron.