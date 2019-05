Según reporta el diario The Wall Street Journal, los altos cargos de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. no participaron ni monitorearon la evaluación de seguridad del sistema de control de vuelo del Boeing 737 MAX. El diario económico se hizo eco de los resultados preliminares de una investigación interna de la agencia citando fuentes gubernamentales y de la industria. Al parecer, el regulador estadounidense no concluyó que el sistema representara un riesgo grave para la seguridad. Y Boeing tampoco habría informado al regulador de que el mal funcionamiento del sistema podría causar un accidente catastrófico.