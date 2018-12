El ministro de gobernación de Bolivia, Carlos Moreno asegura que el pueblo ha pedido a Evo Morales que se postule nuevamente

La decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de aceptar la candidatura de Evo Morales para los comicios presidenciales del 2019 levantó una serie de protestas populares para recordar a las autoridades que Bolivia dijo "No" en un referéndum, a la modificación de la Constitución que permitiría otro mandato de Morales. Las movilizaciones apoyadas y fomentadas por organizaciones civiles y políticas exigen el respeto a la decisión popular. No obstante el ministro de Gobernación de Bolivia, en una rocambolesca respuesta, asegura que los bolivianos quieren que se postule de nuevo y que el referéndum no es vinculante y no preguntaba sobre la posibilidad de que Evo Morales pudiera postularse de nuevo.