La alianza entre expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, parecía tener grandes posibilidades para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Pero una grabación en la que aparentemente los dos negocian la distribución de poder en una fórmula presidencial rompió la alianza. Conclusiones reprodujo al aire a comienzos de esta semana una conversación entre los dos líderes en la que aparentemente Pumari pediría US$ 250.000 dólares, además del control de dos aduanas, a cambio de aceptar ser el candidato a vicepresidente de Camacho.

Pumari confirmó que es su voz la que se escucha, pero que la información fue sacada de contexto y que el audio fue manipulado. Exige pruebas que demuestren que pidió dinero a cambio de la candidatura. En entrevista con Fernando del Rincón el viernes, Camacho negó que supiera de esa grabación, o que él hubiera sido el autor.

Del Rincón le preguntó insistentemente a Camacho cómo podía decir que no sabía de la grabación, cuando él mismo le había enviado una. Camacho reconoció haberle entregado al presentador un segmento de más de 40 minutos extraído de una grabación de dos horas, pero aun así aseguró que no sabía de dónde provino. En la entrevista, Camacho ni negó ni confirmó que Pumari hubiese pedido US$ 250.000 y el control de las dos aduanas, pero insistió en que Pumari había aceptado ser su vicepresidente. LEE: Polémica por audio: Marco Pumari desmiente haber solicitado 250.000 dólares a cambio de ser candidato a la vicepresidencia de Luis Fernando Camacho